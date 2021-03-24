Раскрыты условия видимости Су-57

Шлем с элементами дополненной реальности, предназначенный для пилота истребителя пятого поколения Су-57, проходит испытания, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Ростех».

Раскрывается, что шлем позволит пилоту управлять самолетом, в частности, выполнять маневры и наводить оружие в сложных метеоусловиях, при плохой видимости и ночью, позволяя, например, оценивать ситуацию в пространстве за кабиной.

«Cистема [целеуказания и индикации] обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков», — сказали в госкорпорации.

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В марте на YouTube появился ролик наземных испытаний 30-миллиметровой пушки Грязева — Шипунова (ГШ-30) истребителя Су-57.

В декабре 2020 года Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.