Полномочия Зеленского случайно прекратили

Официальный сайт президента Украины допустил ошибку при публикации распоряжения лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

В тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области случайно прекратили полномочия самого Зеленского. В скором времени электронную версию распоряжения удалили.

Издание отмечает, что пресс-служба лидера страны не в первый раз допускает ошибки. Так, в июле 2019 года на официальном сайте украинского лидера анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как столицей Канады является Оттава. Позже Зеленский, по-английски обращаясь в Twitter к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, нарек канадцев жителями Канадии (Canadia).

В мае прошлого года офис Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент. Среди президентов, которым Зеленский подарил вышиванку, перечислен президент Канады, однако такой должности не существует.