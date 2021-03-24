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Зеленский объявил санкции на основе несуществующего решения СНБО

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, объявивший санкции против ряда российских СМИ, ввел их в действие на основании несуществующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Это следует из опубликованного указа на сайте главы государства.

В документе отмечается, что решение о санкциях было принято после соответствующего заседания СНБО во вторник, 23 марта. Тем не менее в этот день в Киеве не проходило заседания Совета, последнее из них завершилось в минувшую пятницу, 19 марта.

Официальных комментариев Офиса президента по этому поводу пока не поступало, ряд украинских СМИ предположил, что в документе могла быть допущена опечатка.

Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ, в том числе против «Ленты.ру», 23 марта. Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Также в отношении указанных медиа будут применены другие ограничения, в том числе остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставлять пользователям услуги по доступу к ресурсам.

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