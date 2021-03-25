Российский врач назвала продукт для снижения уровня холестерина

Для ускорения обмена веществ и снижения уровня холестерина в крови подойдет корица. Этот продукт назвала врач-диетолог Ольга Кораблева, передает РИА Новости.

«Корица, как и острый красный перец, повышает метаболизм, а отвар из лаврового листа и корицы считается эффективным для похудения. Пряность нормализует холестерин и может быть полезна при высоком давлении», — отметила диетолог.

Кроме того, калорийность корицы составляет всего 10 на одну палочку и 35 — на 10 граммов порошка. При добавлении корицы в пищу гликемический индекс блюда можно снизить на 20 процентов, а если соединить ее с маслом или сыром, то вкус станет более ярким.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал пользу холестерина. По его словам, люди с маниакальным упорством борются с холестерином, но в то же время он вырабатывается в печени. Кроме того, холестерин является частью клеточных мембран в организме человека, добавил врач.