Россия и Южная Корея задумали создать совместный инвестиционный фонд

Москва и Сеул обсуждают создание совместного инвестиционного фонда. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном, передает ТАСС.

По его словам, объем российско-корейского фонда будет достигать одного миллиарда долларов. Также ведутся переговоры по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне России.

Кроме того, отметил российский дипломат, Россия и Южная Корея планируют быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в прошлом году из-за пандемии.

11 марта президент России Владимир Путин заявил о праве отечественного бизнеса инвестировать в какие угодно страны, но намекнул, что лучше все же вкладывать деньги «в дом». На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности он подчеркнул, что так будет спокойнее и надежнее. По словам главы государства, работать приходится «в условиях большого количества факторов неопределенности», поэтому в России средствам будет лучше. Инвестиции Путин видит альтернативой выплате дивидендов или уводу денег в «тихие гавани», которые могут потерять такой статус.