Кремль прокомментировал заявление Минобороны о ментальной войне против России

Западные страны придерживаются политики сдерживания и подавления России, заявил официальный представитель Кремля, комментируя заявление Минобороны о ментальной войне против России. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 марта.

«Попытки чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского Союза хорошо ощущались. Мы их все наблюдали, мы их все помним», — сказал он.

По его словам, эти попытки совершенствуются со временем, используются новые технологии. Иногда так называемая мягкая сила «ставит перед собой достаточно нетривиальные жесткие цели», пояснил он.

Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран и не приемлет подобных шагов со стороны других стран. Пресс-секретарь заметил, что вмешательство может осуществляться и путем навязывания чуждых ценностей.

Ранее в четверг советник министра обороны России Андрей Ильницкий рассказал о том, что Запад во главе с США начал против России ментальную войну. По его словам, целью такой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной и цивилизационной основы общества противника.