Кремль оценил вероятность новой холодной войны с США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой холодной войны между Россией и США фразой «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

«Что касается Российской Федерации, то президент четко заявил о своем желании несмотря ни на что продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но в интересах всего мира», — сказал он.

В то же время Москва не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена, добавил Песков.

Ранее Байден заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Президент США допустил резкие высказывание в адрес российского коллеги.

Накануне Путин ответил на слова Байдена фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества. Позже в тот же день он предложил Байдену поговорить в прямом эфире.