Кремль уточнил суть предложения Путина Байдену

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену продолжить диалог, речи о дебатах не идет. Суть предложения российского лидера раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

«Между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств», — уточнил Песков.

По его словам, Путин предложил общение в прямом эфире, так как со стороны Байдена прозвучали беспрецедентные заявления. «Дабы не позволить этим заявлениям окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В настоящее время по дипломатическим каналам предпринимаются действия по запросу диалога между лидерами двух стран, сообщил Песков. «Кремль расценит как отказ отсутствие внятного ответа от США на предложение Путина», — подчеркнул Песков.

Накануне Путин ответил на критические высказывания Байдена в свой адрес фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

Позже в тот же день он предложил Байдену поговорить в прямом эфире. В Белом доме ответили, что президент США уже провел разговор с российским лидером.