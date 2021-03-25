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Лавров призвал отказаться от гонки вооружений на Корейском полуострове

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны отказаться от гонки вооружений на Корейском полуострове. Его слова передает ТАСС.

«Москва и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона», — заявил Лавров. По его словам, мирная стабильная обстановка подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён понадеялся на конструктивную роль России в урегулировании конфликта, передает РИА Новости. Он также выразил обеспокоенность пуском, который ранее произвела Северная Корея.

О том, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии, ранее сообщил Reuters. Позже премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердил пуск двух баллистических ракет.

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