Учительница физкультуры назвала пять простых способов ускорить метаболизм

Преподавательница физкультуры из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, перечислила пять простых способов разогнать метаболизм. Ее рекомендации приводит издание Daily Mail.

44-летняя учительница Белинда Нортон (Belinda Norton) отметила, что силовые тренировки с отягощением помогли ей ускорить метаболизм. Она также советует чередовать физические нагрузки и делать их более разнообразными. Вторым способом она назвала выполнение высокоинтенсивных интервальных тренировок.

По утрам Нортон, как правило, выходит на прогулку или выполняет высокоинтенсивную интервальную тренировку, а в обеденное время — силовое занятие с отягощением. Австралийка считает, что немаловажно потреблять достаточное количество воды для ускорения обмена веществ. Она старается выпивать стакан воды до и после каждого приема пищи.

Четвертым пунктом она выделила сбалансированное и чистое питание. Помимо этого, для ускорения метаболизма Нортон принимает стероидные добавки, которые повышают тестостерон в ее организме. Она отметила их пользу и порекомендовала обратиться за консультацией к специалистам.

Ранее Нортон раскрыла неочевидный и простой способ похудеть — грамотно организовать кухонные шкафы c продуктами. По ее словам, после наведения порядка на кухне у нее изменились пищевые привычки и улучшилось здоровье.