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В Минздраве назвали самые частые нарушения после коронавируса

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

У 99 процентов людей, перенесших коронавирус, наблюдаются неврологические нарушения, тревога и депрессия, заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, передает РИА Новости.

Он отметила, что последствия коронавирусной инфекции можно разделить как минимум на четыре группы. Наиболее распространенные — это кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, болях в грудной клетке, болях в сердце, пояснила Иванова. Неврологические нарушения стоят на втором месте, и они с каждым месяцем только накапливаются.

«Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», — отметила специалист.

Также с первых дней у многих больных появляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертые по распространенности — проблемы питания и метаболизма, заключила специалист Минздрава.

Ранее доцент кафедры факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин заявил, что у некоторых больных COVID-19 впервые проявлялся в виде острых болей в животе, которые свойственны для острого аппендицита.

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