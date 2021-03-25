В Нагорном Карабахе приняли закон о русском языке

Парламент Нагорного Карабаха в окончательном чтении принял законопроект, согласно которому русский язык стал вторым официальным в непризнанной республике. Об этом 25 марта сообщает «Sputnik Армения».

За документ проголосовали 27 депутатов, двое воздержались, еще двое не участвовали в заседании.

Один из соавторов законопроекта, глава комиссии по науке и образованию Арам Арутюнян подчеркнул, что государственным языком в Карабахе останется только армянский язык, и призвал воздержаться от манипуляций на эту тему.

О планах сделать русский язык официальным в Нагорном Карабахе стало известно в декабре.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. В регион вошли российские миротворцы.