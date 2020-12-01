Стало известно о планах сделать русский государственным языком в Карабахе

Русский язык в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республике Арцах) планируют сделать государственным. Об этом Telegram-каналу WarGonzo стало известно из источников в местном парламенте.

Депутаты Народного собрания готовят законопроект, который даст русскому языку статус второго государственного после армянского.

27 сентября на линии разграничения в Нагорном Карабахе начались бои между силами непризнанной республики и Азербайджана. Противники обвинили друг друга в провокации.

Баку заявил, что намерен «освободить» все территории, потерянные во время войны в начале 1990-х. Армения утверждала, что на стороне азербайджанцев воюют турецкие войска и террористы с Ближнего Востока.

В ходе боев азербайджанская армия заняла ряд населенных пунктов НКР, в том числе стратегический город Шуши (Шуша), который называют «ключом» к Карабаху.

9 ноября Баку, Ереван и Москва подписали совместное заявление по полном прекращении огня. По условиям документа воюющие стороны остались на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион на пять лет введены российские миротворцы.

Баку назвал результаты войны победой. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.