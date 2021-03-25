Одного из самых опасных маньяков России поймали и упустили в 2012 году

Орского маньяка Валерия Андреева, которого называют одним из самых опасных маньяков России, полиция поймала еще в 2012 году, однако по ошибке упустила. Об этом стало известно Life от источника в правоохранительных органах Оренбургской области.

По его словам, предполагаемого преступника тогда вычислили после пропажи 18-летней местной жительницы — благодаря показаниям свидетеля, дорожным камерам и биллингу сотовой связи.

Андреева доставили в отдел и планировали задержать по статье 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»), но впоследствии выяснилось, что у мужчины при себе нет паспорта. Вдобавок, отметил собеседник издания, в ситуацию вмешались следователь и прокурор, которые заявили, что веских поводов для задержания нет.

Позже полицейские отправили подозреваемого за документами, однако он воспользовался сложившимися обстоятельствами и скрылся, не заходя домой за вещами и паспортом.

На его поиски был направлен весь личный состав ОМВД Орска, а результаты обысков в его квартире, гараже и автомобиле подтвердили предположения следствия: на заднем сиденье нашли биологические следы пропавшей девушки, а в гараже — инструменты, с помощью которых преступник убивал и расчленял своих жертв.

15 марта сообщалось, что российская студентка увидела фоторобот Андреева и вспомнила, что встретила его в Одинцово Московской области. По словам девушки, 10 марта около пяти часов вечера она возвращалась с учебы, села в автобус и заметила, что вслед за ней вошел пожилой мужчина.

На счету одного из самых опасных и разыскиваемых преступников России убийства не менее семи женщин в Оренбургской области. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними. Всего следствие подозревает его в расправе более чем над 100 жертвами. Преступления маньяк совершал с 2006-го по 2013 год. В 2012 году Андреева задержали, но вскоре отпустили из-за нехватки доказательств. Сразу после этого мужчина пропал из поля зрения правоохранительных органов.