В Арктике обнаружили уникальную миграцию бабочек

Арктические ученые обнаружили самую северную в России миграцию бабочек на Новой Земле. Об этом сообщает ТАСС.

Ученым Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН и специалистам национального парка «Русская Арктика» удалось увидеть многоцветниц черно-рыжих, которые характерны для Сибири, рассказал исследователь Иван Болотов. Бабочек распознали по фотографиям с мыса Желания.

«Это действительно оказалось удивительное открытие, потому что это вторая по дальности миграция бабочек на север. И первая по дальности в России», — рассказал он. Ученые также восстановили цепь пути, которая привела к появлению данного вида на материке — бабочки преодолели от 580 до 650 километров над Северным Ледовитым океаном.

По словам Ивана Болотова, многоцветницы могут существовать на Новой Земле только при помощи внутренних ресурсов, но не в силах оставить потомство, поскольку гусеницы этих бабочек развиваются на ивах. Он отметил, что появление данного вида связано с глобальным потеплением и изменениями климата в Арктике.

Ранее международная группа ученых создала архив перемещения арктических животных, отражающий влияние изменений климата на экосистемы региона. Он позволит ученым делиться полученными данными и совместно следить за реакцией животных на изменения в Арктике.