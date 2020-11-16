Ученые установили сроки появления лежбища моржей на Ямале

Обнаруженное на берегу Карского моря на Ямале лежбище моржей появилось там в VI веке. Такие сроки установили ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН), рассказал ТАСС замдиректора учреждения Александр Соколов.

Лежбище из более чем тысячи особей моржей нашли на северо-западном берегу полуострова Ямал в октябре 2019 года, осенью на этом же месте обнаружили около 3-5 тысяч — самую крупную концентрацию и единственное материковое лежбище этого подвида из всех известных специалистам. Как объяснил Соколов, принято считать, что моржи появились на территории Ямала в прошлом году, но это научно опровергнуто — они могли прийти и полторы тысячи лет назад, или даже ранее.

«Само название реки Тиутей-яха в переводе с ненецкого означает "Моржовая река". В устье реки, в месте ее впадения в Карское море находится одно из самых почитаемых святилищ ненцев "Тиутей-сале" (Моржовый мыс)», — рассказал ученый. По его словам, это устье посещали известные исследователи Ямала Борис Житков в 1908 году и Владимир Евладов в 1928 году. Первые описания сделал советский ученый Никита Чернецов в 1929 году.

Моржи многие годы оставались незамеченными, потому что российский сектор Арктики и Ямал слабо охвачены исследованиями. Эти животные приходят на берег в октябре, когда в регионе становится холодно, и людей уже нет, поэтому их мало кто видел, объяснил Соколов.

Директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» и научный руководитель работ в 2019-2020 годах Андрей Болтунов указал, что на ямальском лежбище можно увидеть и самцов, и самок разных возрастов — на других лежбищах нет такого многообразия особей.