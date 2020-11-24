Ученые создали архив передвижений животных в Арктике

Международная группа ученых создала архив перемещения арктических животных (Arctic Animal Movement Archive - AAMA), отражающий влияние изменений климата на экосистемы региона. Об этом сообщили в Институте географии Российской академии наук, чьи сотрудники приняли участие в работе, передает ТАСС.

Архив позволит ученым делиться полученными данными и совместно следить за реакцией животных на изменения в Арктике. В Институте географии РАН объяснили, что регион охватывает многие страны, и происходящие в нем изменения отражаются по всему миру.

На данный момент в проекте более 15 миллионов точек данных, полученных от 8 тысяч животных. Всего в группе AAMA ученые из более 100 университетов, государственных и природоохранных учреждений 17 стран, и к ней присоединяются новые участники. Исследователи рассчитывают, что смогут обнаружить изменения в поведении животных во всей арктической экосистеме.

Российские специалисты передали в архив информацию о миграции белолобых гусей и морянки, а также трех видов чаек рода Larus. Выяснилось, что численность морянки, одного из самого массового вида арктических морских уток, за последние 30 лет сократилась более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Минприроды планирует разработать новую программу по генеральной уборке Арктики и внедрению на Севере системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как рассказал глава министерства Александр Козлов, в рамках уборки будут очищены прибрежные зоны. В ближайшее время Минприроды представит идеи сотрудничества с регионами.