Рыбаки поймали на удочку двухметровую смертельно опасную акулу

Двое рыбаков в американском городе Нейплс, штат Флорида, поймали на удочку смертельно опасную тупорылую акулу. Об этом сообщает сайт телеканала ABC-7.

В воскресенье, 21 марта, рыбаки Крис ДеХарт (Chris DeHart) и Брюс Маккомас (Bruce Mccomas) отправились ловить акул.

«Мы увидели двух акул: тупорылую и молотоголовую. Многие бы решили, что попали в фильм ужасов, но мы обрадовались, так как всегда мечтали поймать акулу-молота», — рассказал Маккомас. Его друг добавил, что они были в шоке от того, как близко хищные рыбы оказались от пляжа.

Сильные волны помешали американцам запрыгнуть в каяк и отплыть от берега, поэтому рыбаки бросили кирпич и кусок ската в качестве наживки в девяти метрах от берега, и поймали акулу.

ДеХарт понял, что на наживку клюнула тупорылая акула, а не та, которую они собирались поймать изначально, но мужчины решили выловить ее.

«Мы боролись полчаса. Это было непросто», — отметил ДеХарт.

В результате американцы вытащили двухметровую хищную рыбу на берег, а затем отпустили ее.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Айдахо поймал в прибрежных водах Пенсаколы-Бич, штат Флорида, большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Американец, имя которого не уточняется, охотился с берега на акул, используя удочку.