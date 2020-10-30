Рыболов 80 минут вытаскивал 320-килограммовую тигровую акулу из воды

Австралийский рыболов поймал 320-килограммовую тигровую акулу. Об этом сообщает издание Mandurah Mail.

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Хищная рыба длиной 2,74 метра попалась на крючок Майкла Дрейпера (Michael Draper) из города Манджера, штат Западная Австралия, который рыбачил с берега. «Лов тигровых акул такого размера запрещен, их нужно сразу же отпускать,— говорит он. — Но эта акула отчаянно сопротивлялась, запуталась в густых водорослях в 150 метрах от берега и обессилела».

Рыболову и его друзьям понадобилось около 80 минут, чтобы вытянуть акулу из воды. После этого они бросились к ней, чтобы вытащить крючок и отпустить. По словам Дрейпера, рыба провела на суше не больше 50 секунд.

«Людям следует понять, что акулы — не машины для убийства, — считает рыболов. — Да, в воде нужна осторожность, но не страх, потому что напуганные люди принимают плохие решения».

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.