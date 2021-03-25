На российского профессора завели дело за отрицание холокоста

В Ленинградской области завели дело на профессора Владимира Матвеева, который во время вебинара для учителей заявил, что холокоста в том объеме, о котором говорят историки, на самом деле не было. Об этом сообщает ТАСС.

Матвеева заподозрили в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Как отметили в региональной прокуратуре, 21 января 2021 года профессор в ходе семинара сообщил слушателям, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, и назвал Холокост выдумкой.

Ранее сообщалось, что Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). На одном из слайдов презентации профессора была надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годов был. Холокоста не было».

Матвеев также преподавал в РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января. 30 января стало известно, что он попал в реанимацию. 3 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной.

Холокост — процесс уничтожения евреев фашистской Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста считается преступлением во многих странах, в том числе в России.