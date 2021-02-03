Глава Ленобласти извинился за отрицавшего холокост профессора

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за доклад отрицавшего холокост российского профессора Владимира Матвеева. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

Дрозденко встретился с главным раввином Санкт-Петербурга и Ленобласти Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины города и области Марком Грубаргом. Глава Ленобласти высказал свою позицию и принес извинения от лица правительства региона и Ленинградского института развития образования.

По словам губернатора, в отношении лиц, которые допустили выступление Матвеева на педагогическом вебинаре, «будет применено административное взыскание». Кроме того, Дрозденко договорился с представителями еврейской общины, что генконсул Израиля в Петербурге Ольга Слов проведет урок о холокосте в одной из местных школ, а председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов расскажет о блокаде Ленинграда ученикам одной из израильских школ.

В конце января доктор философии, кандидат технических наук Владимир Матвеев заявил на вебинаре для учителей, что холокоста в том объеме, о котором говорят историки, на самом деле не могло быть. На одном из слайдов его презентации была надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годы был. Холокоста не было!» После появления информации в СМИ ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев заявил, что университет строго накажет Матвеева, если комитет по этике подтвердит отрицание холокоста. Он подчеркнул, что такие взгляды не соответствуют позиции вуза.

Главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер заявил, что слова Матвеева можно расценивать как реабилитацию нацизма. По его словам, еврейская община обратится в прокуратуру. Владимир Матвеев также преподавал РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января. 30 января стало известно, что он попал в реанимацию.

Холокост — процесс уничтожения евреев фашисткой Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России.