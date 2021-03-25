Туалет за полмиллиона долларов разозлил канадцев

Планы по установке общественного туалета в парке канадского Ванкувера разозлили местных жителей. Об этом сообщает Fox News.

Поводом для недовольства стало то, что за кабинку власти решили выделить 645 тысяч долларов. При этом сам туалет стоит 150 тысяч, остальная сумма пойдет на подведение коммуникаций и облагораживание ближайшей территории.

Американский производитель туалета, компания The Portland Loo, пообещал, что кабинка будет антивандальной и защищенной от любителей граффити. Городские власти также описали строение как «танк среди туалетов» из-за его неуязвимости.

Жители же назвали планы мэрии расточительством. Утверждается, что за меньшие деньги можно построить полноценный коттедж.

В планах города установить туалет к осени 2021 года.

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