Сын Никаса Сафронова пожаловался на закрывающих туалет стюардесс

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин пожаловался на стюардесс, которые стремятся закрыть кабинки туалетов на борту самолета при его появлении на рейсе. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Страдающий ожирением Затравкин — его вес достигает почти 250 килограммов — поделился, что члены экипажа встречают его с волнением. «Во-первых, я импозантный мужчина. Меня любят, ведь я веселый. Они немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорее закрыть туалеты, спешат предупредить командира экипажа, чтобы не было турбулентности», — признался музыкант. Однако все общение со стюардессами происходит «на позитиве».

Музыкант заверил, что случай на рейсе Казань — Москва был единичным. «Произошел конфуз. Кто-то это снимал, кто-то над этим смеялся. Это не совсем правильно», — добавил он. Также однажды Затравкин столкнулся с тем, что во время полета из Африки были закрыты все туалеты, кроме одного, в самом хвосте самолета. Ему пришлось убеждать стюардесс, что он не умрет в туалете, и тогда его пустили.

Затравкин стал известен широкой аудитории в ноябре 2019 года. Тогда пианист застрял в туалетной кабинке в самолете. Происшествие попало на видео, на кадрах видно, как пианист кричит: «Я не умру в туалете!».

После этого он еще не раз попадал в неудобные ситуации. В частности, осенью 2020-го он отдыхал в турецком отеле и по ошибке прыгнул в детский бассейн вместо взрослого. В результате он сильно ударился о дно коленями и поломал бассейн. В феврале он получил травму во время отпуска в Таиланде: музыкант упал с лестницы и был вынужден обратиться к врачу.