В США назвали «короля неба»

Стратегический малозаметный тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США является «одним из самых хорошо спроектированных и экономичных самолетов, когда-либо построенных для использования в военных целях», пишет американский журнал The National Interest.

Данный самолет издание называет «бомбардировочным королем неба». В публикации отмечается, что B-2 Spirit принимал участие в ударах по Сербии, Ираку и Ливии. Издание напоминает, что миссии длительностью более 40 часов являются обычными для данных самолетов.

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«Больше всего пилоты B-2 сосредотачиваются на том, чтобы быть готовыми [выполнить маневр и применить оружие], поскольку они часто первыми наносят удар в конфликте высокой интенсивности», — пишет журнал.

В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике. Также на видео корпорация хвалится 44-часовой боевой миссией B-2 Spirit, проведенной в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), которая называется рекордной по своей длительности в мировой истории.

B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.