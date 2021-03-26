После крушения вертолета МЧС под Калининградом завели уголовное дело

По факту жесткой посадки вертолета МЧС в Калининградской области, в результате которой погиб один человек, следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, два члена экипажа находятся в больнице. Причина смерти третьего неизвестна, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимается решение о транспортировке вертолета на берег.

Вертолет Ка-32 вылетел в четверг, 25 марта, из аэропорта Храброво для выполнения планового учебного полета. Он шел на небольшой высоте, в пяти километрах от города Полесска связь прервалась.

Позже выяснилось, что вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. На борту находилось три человека. Двоих человек — командира воздушного судна и второго пилота — спасли, они госпитализированы. Один человек (бортмеханик) погиб. В пресс-службе МЧС России сообщили, что экипаж Ка-32 имел опыт участия в спасательных операциях и тушении пожаров.