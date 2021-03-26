Женщина облысела из-за гормональных средств и нашла способ исправить внешность

Жительница Калифорнии лишилась волос из-за гормональных препаратов и нашла способ исправить положение. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 20-летняя Ханна Джарра (Hannah Jarrah) объяснила, что из-за приема противозачаточных средств у нее начали выпадать волосы. В связи с этим девушка стала «сильно комплексовать» по поводу своей внешности и потеряла уверенность в себе.

Чтобы замаскировать залысины, героиня решила сделать микроблейдинг — процедуру мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже. Джарра показала свою голову до и после процедуры. Так, перед сеансом у девушки были видны проплешины около пробора на макушке. После микроблейдинга ее волосы стали визуально гуще, а все залысины исчезли.

Пользователи сети удивились результату и поддержали американку в комментариях. «Ты помогла мне почувствовать себя не такой одинокой. Я борюсь с такой же проблемой. Спасибо тебе за то, что не постеснялась поделиться с нами», «Ты прекрасна!», «Отличный результат!», «Ого, я даже не заметил, что это татуаж!», «Спасибо, теперь я точно никогда не стану принимать противозачаточные», — писали они.

В январе 2020 года популярная косметическая процедура обернулась для женщины опасным заражением. Американка Шеннон Бозелл (Shannon Bozell) из Каламазу пожаловалась на местный салон красоты в социальной сети. В своем посте она рассказала о последствиях микроблейдинга бровей и приложила к нему несколько фотографий. «Самые уродливые брови в Каламазу», — заключила недовольная клиентка.