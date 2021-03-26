Директор российской нефтяной компании дважды за год похищал дочь и был пойман

Совладелец и директор нефтяной компании «Нижнеомринская нефть» Руслан Тутушев дважды за год похищал маленькую дочь и был впоследствии пойман. Последний раз ребенок провел без матери две недели, после чего его обнаружили силовики в ходе спецоперации, сообщает РЕН ТВ.

«Следствием установлено, что в похищении малолетней принимал участие отец девочки, который в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», — сказала телеканалу старший помощник руководителя Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

Первый раз бизнесмен выкрал четырехмесячного младенца в апреле 2020 года. Тогда он на машине протаранил ворота подземного паркинга. Девочку вызволяли несколько подразделений СОБРа, приставы, сотрудники СКР и МЧС. Однако по неизвестной причине мужчина избежал наказания. По решению суда ребенка оставили с матерью. 12 марта произошло новое похищение, к которому Тутушев привлек двух человек. Отец пришел в московскую квартиру к бывшей сожительнице и забрал дочь, пока сообщники удерживали женщину.

«Я попыталась протянуть руку, чтобы его остановить. Он дернулся, ударил еще ребенка головой о стену, ребенок заверещал. Потом тот, который меня держал, кинул меня на пол, и они убежали», — рассказала телеканалу мать девочки Ольга Хилько.

В ночь с 25 на 26 марта силовики провели две операции по задержанию участников похищения. Сначала в Коми был пойман родственник предпринимателя, который рассказал следователям, где прячут ребенка. Сначала девочку держали в Ленинградской области, а потом перевезли на секретную дачу в Подмосковье. Там ее и обнаружили — голодную, с раздражением в зоне памперса и следами пищевой аллергии на теле.