Названы возможные причины крушения вертолета МЧС под Калининградом

Следственный комитет России (СКР) рассматривает несколько возможных причин крушения вертолета Ка-32 МЧС под Калининградом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассматриваются две версии — нарушение правил эксплуатации и какая-то чрезвычайная ситуация, произошедшая на борту воздушного судна либо, может быть, внешние какие-то причины», — сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

По словам главы Калининградского следственного отдела на транспорте Сергея Сумарокова, вертолет будет транспортирован на берег для производства экспертизы.

Ка-32 вылетел в четверг, 25 марта, из аэропорта Храброво для выполнения планового учебного полета. Он шел на небольшой высоте, в пяти километрах от города Полесска связь прервалась.

Позже выяснилось, что вертолет упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области. На борту находилось три человека. Двоих человек — командира воздушного судна и второго пилота — спасли, они госпитализированы. Один человек (бортмеханик) погиб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.