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В России допустили сохранение ограничений из-за COVID-19 в ближайшие годы

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов допустил, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сохранятся на ближайшие один-два года. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Вести FM».

«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — сказал специалист. Он также не исключил заболеваемости коронавирусом в осенний период, однако, по его мнению, в ближайшие месяцы сохранится тенденция к снижению числа случаев инфицирования.

Чуланов призвал россиян не забывать, что суточный прирост заражений остается высоким. «Прогноз зависит от большого количества факторов, включая то, насколько активно мы будем сегодня вакцинироваться», — сказал он.

Ранее Чуланов заявил, что перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал. Прививку от коронавируса не рекомендуется делать при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, таких как анафилактический шок, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. По его словам, перечисленные болезни относятся к временным противопоказаниям. Так, когда острое инфекционное заболевание проходит или наступает ремиссия хронического заболевания, то человек может получить вакцину.

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