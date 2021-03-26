Сыну бывшего российского вице-губернатора смягчили приговор за «пьяное» ДТП

В Брянской области суд смягчил приговор Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора области Александра Резунова, признанному виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда Резунову-младшему сократили срок до пяти лет и шести месяцев колонии. В остальной части приговор оставили без изменений.

27 января суд приговорил сына бывшего вице-губернатора к шести годам и пяти месяцам лишения свободы. Также его на 2,5 года лишили водительских прав. Очевидцы рассказали, что сын российского чиновника был сильно пьян. Он отказался проходить медосвидетельствование.

Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Максим Резунов врезался в две машины. В результате 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался в больнице, а находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Через несколько дней после происшествия Резунов-старший подал в отставку.