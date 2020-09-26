Сына российского вице-губернатора отправили под домашний арест по делу о ДТП

Суд в Брянске отправил под домашний арест сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максима Резунова по делу о ДТП с тремя автомобилями, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брянского областного суда.

33-летнему Резунову было предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Он пробудет под домашним арестом до 17 ноября.

Ранее Резунов был уволен со своей должности из местного управления государственного автодорожного надзора. Он занимался контролем транспорта, осуществлявшего международные перевозки.

Авария произошла ночью 18 сентября в центре Брянска. Сын российского чиновника, Максим Резунов, управлял Volkswagen Touareg и врезался в две машины. 35-летний водитель одного из авто был госпитализирован в тяжелом состоянии. Находившиеся с ним пассажирка и шестилетняя девочка получили легкие травмы. Россиянин за рулем второго автомобиля не пострадал. Позже один из пострадавших скончался в больнице. В 2012 году Максим Резунов был пойман при управлении автомобилем в пьяном виде, но тогда избежал ответственности.