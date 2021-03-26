Сестры Кардашьян снялись в бикини и порадовали фанатов

Участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» снялись в бикини и порадовали поклонников. Снимок появился на странице в Instagram Кайли Дженнер, которую признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года.

На размещенном в сети кадре сестры Кортни и Ким Кардашьян, а также Кайли Дженнер снялись в бежевых купальных костюмах разных оттенков. Их запечатлели загорающими на солнце на фоне природы с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Их образы дополнили различные серьги, браслеты и колье.

Пользователи восхитились внешним видом звезд в комментариях под публикацией. «Три иконы!», «Очень горячий снимок!», «Красотки, обожаю вас!», «Шикарные женщины!», «Настоящие королевы!» — высказывались фанаты.

Ранее в марте сестру Кардашьян пристыдили за неприличную позу на фото в купальнике. В сторис своего Instagram Кортни Кардашьян сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.