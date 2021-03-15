Фанаты определили самую красивую из сестер Кардашьян по фото в бикини

Поклонники определили самую красивую из сестер Кардашьян по фото в бикини — ею оказалась Кортни. Соответсвующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

41-летняя знаменитость снялась с мокрыми волосами в бикини золотистого цвета на завязках. Купальный костюм украшен блестящими пайетками. Бизнесвумен запечатлели на шезлонге на фоне бассейна. Кардашьян попозировала перед фотографом без макияжа.

«Мое счастливое место», — подписала пост манекенщица, который набрал почти два миллиона лайков.

Фото опубликовано @kourtneykardash

Поклонники восхитились внешним видом звезды и прозвали ее самой красивой из сестер Кардашьян в комментариях под публикацией. «Самая интересная из всех Кардашьян-Дженнер», «Ты божественная», «Самая старшая, но при этом самая красивая», «Показала всем сестрам, кто здесь главная», «Вау, Кортни, ты такая сексуальная», «Я люблю тебя», «Я умираю от твоей красоты», — высказывались пользователи.

Ранее в январе фигура Кортни Кардашьян в откровенном бикини взволновала ее подписчиков. На фотографиях модель стоит в бассейне в красном минималистичном бикини бренда Sommer Swim, верхняя часть которого надета вверх тормашками, а нижняя — состоит из маленьких трусов с тонкой

завязкой.

Кортни Кардашьян — американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса, бизнесвумен. Предпринимательница владеет собственным сайтом о красоте и здоровье Poosh.