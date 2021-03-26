Байдена раскритиковали после его первой пресс-конференции

Президент США Джо Байден и пресс-служба Белого дома столкнулись с критикой после того, как на его первой пресс-конференции в качестве главы государства не были затронуты вопросы по ключевым темам, таким как пандемия, открытие школ, возможное повышение налогов или отношения с Россией. Об этом сообщает Daily Mail.

На часовой пресс-конференции в четверг, 25 марта, Байден ответил на вопросы всего десяти журналистов, многие из которых были сосредоточены на миграционном кризисе на южной границе страны, в связи с этим времени для обсуждения других тем почти не осталось.

Так, например, несмотря на то что глава Белого дома подробно остановился на теме отношений с Китаем, ни у кого не возникло вопросов о продолжающемся расследовании происхождения COVID-19 или иных, связанных с противодействием пандемии и развертыванием вакцины.

Также не было вопросов о возможном повышении налогов для финансирования плана Байдена по развитию инфраструктуры, необходимой для перехода к зеленой экономике, на сумму три триллиона долларов. Среди прочего не были упомянуты и отношения с Россией, несмотря на недавнюю напряженность после того, как президент США допустил резкое высказывание в адрес российского президента Владимира Путина.

Отмечается, что несколько журналистов заявили, что у них было много вопросов, которые в итоге остались без ответов. Репортер Fox News Питер Дуси (Peter Doocy) отметил, что Байден не отвечал на его вопросы на пресс-конференции. «Никто не спрашивал его об этом большом плане, который у него есть, об этой большой идее полностью преобразовать экономику, чтобы сделать ее зеленой», — сказал он.

Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, он стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.