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Почти 40 человек умерли после прививок в Швейцарии

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Фото: Globallookpress.com

Почти 40 человек умерли после получения прививок от коронавируса в Швейцарии. Об этом говорится в отчете о пандемии и вакцинации на сайте правительства страны.

Речь идет о 37 смертях, последовавших за вакцинацией. Медики тщательно исследовали каждый случай и пришли к промежуточным выводам о том, что ни один из них не связан с прививками. Средний возраст умерших пациентов составил 84 года, при этом большинство из них страдало от серьезных заболеваний до того, как была проведена процедура.

Швейцарские власти отметили, что все упомянутые смерти происходили независимо от вакцинации и были следствием болезней сердца, дыхательной системы или же инфекций. «Несмотря на временную корреляцию, нет никаких доказательств того, что прививка была причиной смерти», — подчеркивается на сайте.

Подозрения в том, что препараты, которыми ведется вакцинация, могут сами по себе приводить к смерти, регулярно появляются в разных странах мира. Так, в Гонконге расследуют обстоятельства смерти двух пациентов, получивших прививку CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

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