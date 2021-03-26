На Украине рассказали о «вопиющих» случаях в лечении COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о «вопиющих» случаях лечения COVID-19 в больницах и клиниках, пишет УНИАН.

По его словам, во многих украинских больницах из-за непрофессионализма врачей пациентам начинают колоть антибиотики в первые дни болезни, в частности сильнодействующее вещество дексаметазон. «Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо», — пояснил Степанов.

Он добавил, что при этом у многих заболевших в больницах не контролируют сатурацию (уровень кислорода в крови — прим. «Ленты.ру»). «Второе — самолечение, я постоянно обращаюсь к гражданам, что не нужно этого делать», — добавил министр и отметил, что указанные факты часто приводят к гибели заразившихся.

Ранее Степанов объяснил два смертельных случая среди украинских военнослужащих, которые были привиты от коронавируса препаратом Covishield. По его словам, что они погибли «не от прививки, а после нее» и добавил, что оба инцидента расследует команда судмедэкспертов.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Вакцинация от коронавируса в стране началась 24 февраля.