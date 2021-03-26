На Украине объяснили смерть привитых от коронавируса военнослужащих

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил два смертельных случая среди военнослужащих, которые были привиты от коронавируса препаратом Covishield, пишет УНИАН.

По его словам, оба летальных исхода были исследованы командой украинских судмедэкспертов, что является типичной практикой для всех закупающих препарат стран. «Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 миллионов доз вакцины. В мире везде расследуется», — пояснил Степанов.

Министр подчеркнул, что специалисты подтвердили изначальные выводы Минздрава. Причинами смертей были признаны острая сердечная недостаточность и инсульт, а значит, военные скончались «не от прививки, а после нее».

К настоящему времени на Украине зафиксировано два летальных исхода после введения Covishield. Первый был зафиксирован у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.