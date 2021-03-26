Украина перейдет на московское время

Украина не сумела на законодательном уровне отменить сезонный перевод стрелок часов и ежегодный переход в московский часовой пояс. Однако первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что нынешний переход на летнее время станет последним в истории государства, передает ТАСС.

«В ночь с 27 на 28 марта стрелки переводят на час вперед. Уже на этих выходных фактически придется просыпаться на час раньше. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы», — заявил Стефанчук.

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По его мнению, на Украине в конечном итоге необходимо отменить сезонный перевод часов. «Экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана, а вред очевиден», — пояснил Стефанчук, уточнив, что перевод негативно влияет на биоритмы человека. Он считает, что ввод на всей территории Украины единого времени является «геополитической задачей».

Еще одним аргументом в пользу своей идеи Стефанчук указал противостояние Украины с Россией. «Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время», — отметил политик.

Именно Стефанчук стал автором законопроекта об отмене летнего времени на Украине и, соответственно, выходе страны из московского часового пояса навсегда. Он полагает, что установление единого времени поспособствует «реинтеграции временно оккупированных территорий», само решение положительно отразится на здоровье граждан.

Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта. В 2021 году украинцы должны перевести стрелки на час вперед 28 марта.