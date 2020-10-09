В Киеве предложили отказаться от перевода часов ради борьбы с «агрессией России»

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный переход на зимнее время ради борьбы с «российской агрессией». Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, установление единого киевского времени поспособствует «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». Кроме того, это решение положительно скажется на здоровье граждан.

Позднее он уточнил, что депутаты не успеют проголосовать за соответствующий законопроект, зарегистрированный на сайте Рады, до перехода на зимнее время. Кроме того, из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов Верховная Рада работает в комитетах.

Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта. В 2020 году часы на Украине должны перевести в ночь с 24 на 25 октября в 4:00.