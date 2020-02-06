Украинский депутат обматерил назвавшего его малолетним клоуном коллегу

Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Максим Ткаченко обматерил коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко, который назвал его малолетним клоуном во время обсуждения скандального законопроекта о земельной реформе. Видео инцидента опубликовано на Obozrevatel.

Кучеренко призывал вице-спикера Руслана Стефанчука успокоить одного из зачинщиков депутатской драки, назвав последнего бородатым дебилом. Ткаченко заявил члену «Батькивщины», что его «время вышло», и посоветовал ехать на отдых в санаторий. «Вы клоуны малолетние», — парировал Кучеренко, чем разъярил коллегу. «А за клоуна вы щас п...ы получите, вы поняли?» — возмутился Ткаченко.

Ранее лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко повредила до крови палец, когда оппозиция блокировала президиум Рады.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!