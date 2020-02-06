Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко повредила до крови палец на руке во время блокирования президиума «Верховной Рады». Об этом сообщает издание «Левый берег».

Во время блокирования президиума Тимошенко оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова. Издание также опубликовало несколько фотографий, на которых видно поврежденный большой палец на левой руке, который политик заклеивает пластырем.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае ее привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Тимошенко заняла кресло спикера Верховной Рады и заблокировала работу парламента. Блокированию трибуны и президиума предшествовала небольшая потасовка между оппозицией и «Слугами народа».

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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