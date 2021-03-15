Украина откажется от перевода часов на летнее время

Законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время и введении единого часового пояса на Украине будет рассмотрен Верховной Радой до конца текущей недели. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на зампредседателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, депутата от фракции «Слуги народа» Роксолану Пидласу.

По ее словам, если документ будет принят до 25 марта, то вступит в силу сразу после публикации и уже текущей весной жители республики откажутся от перевода часов. Если же рассмотрение законопроекта по каким-либо причинам затянется, в последний раз Украина перейдет на зимнее время 25 октября текущего года.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный переход на зимнее время ради борьбы с «российской агрессией». Он полагает, что установление единого времени поспособствует «реинтеграции временно оккупированных территорий», само решение положительно отразится на здоровье граждан.

Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта. В 2021 году украинцы должны перевести стрелки на час вперед 28 марта.