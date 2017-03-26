Киев перешел на московское время

Киев начал жить по московскому времени. Как сообщает ТАСС, это произошло после того, как в ночь на воскресенье, 26 марта, Украина перевела стрелки часов на один час вперед и перешла на летнее время.

Согласно постановлению украинского кабмина от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины», страна каждый год в последнее воскресенье октября переходит за зимнее время, а в последнее воскресенье марта — на летнее.

Впервые такой переход был осуществлен в 1981 году, а в 1990-м было решено установить на Украине время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2). Наряду с этим введенное в 1930 году декретное время (второй часовой пояс плюс один час, или UTC+3) было отменено.

По данным агентства, при президентстве Леонида Кравчука Украина переводила стрелки часов четыре раза, Леонида Кучмы — 21 раз, Виктора Ющенко — 10 раз. Виктора Януковича — восемь раз. Отмечается, что когда последний руководил страной, в сентябре 2011 года прозвучало предложение отказаться от данной практики, однако месяц спустя было решено переходы на летнее и зимнее время сохранить.