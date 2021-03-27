Отец Меган Маркл захотел дать интервью о напряженных отношениях с дочерью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл захотел дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказать о напряженных отношениях с дочерью. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свой источник.

Маркл приехал к дому Уинфри в калифорнийском городе Монтесито и, не заходя внутрь, передал телеведущей через службу безопасности записку. По данным издания, мужчина хочет рассказать свою версию конфликта с Меган Маркл, с которой не общается почти три года.

На такой поступок мужчину сподвигло скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри. Во время разговора с Уинфри супруги раскрыли подробности жизни в королевской семье. «Томас видел интервью, которое она взяла у них. Он считает, что заслуживает возможность высказать свое мнение», — пояснил источник.

Ранее в марте после выхода интервью Томас Маркл выдвинул дочери ультиматум. Мужчина заявил, что продолжит общаться с прессой и комментировать происходящее до тех пор, пока герцогиня не выйдет с ним на связь. По его словам, последний раз он общался с дочерью до ее свадьбы, состоявшейся в мае 2018 года.