Отец Меган Маркл выдвинул ультиматум после выхода скандального интервью

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл выдвинул дочери ультиматум после выхода ее скандального интервью с телеведущей Опрой Уинфри. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Томас заявил, что продолжит общаться с прессой и давать комментарии до тех пор, пока Меган не выйдет с ним на связь. Выступив в телевизионной программе Good Morning Britain, отец герцогини Сассекской признался, что в 2018 году врал дочери, что не сотрудничал со СМИ. По его словам, последний раз он разговаривал с Меган до ее свадьбы с принцем Гарри, состоявшейся в мае того же года.

Томас должен был вести Меган к алтарю, однако пропустил торжество из-за проблем со здоровьем. Позже родственники поссорились, выясняя, контактировал ли он с прессой. Оказалось, отец герцогини действительно предоставлял таблоидам закрытую информацию и фотографии до свадьбы.

Он также извинился за то, что по его вине в сеть просочилась их личная переписка с Меган. Позже герцогиня Сассекская подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию отрывков письма, вырванных из контекста. В феврале Меган выиграла дело.

Мне стыдно за свои поступки. Но у медали есть и обратная сторона. Никто не пытался защитить членов нашей семьи. Журналисты атаковывали нас каждый день. Хуже всего то, что я больше не получил ни весточки от Гарри и Меган. И поскольку они не общаются со мной, я общаюсь с прессой. Если они не свяжутся со мной в ближайшие 30 дней, я снова обращусь к прессе. Я бы хотел поговорить с ними. Когда они решат пообщаться со мной, я перестану сотрудничать со СМИ Томас Маркл отец герцогини Сассекской Меган

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

9 марта Букингемский дворец выступил с официальным заявлением по поводу интервью принца Гарри и Меган Маркл. Королевская семья заверила, что серьезно относится к выдвинутым обвинениям и рассмотрит их в частном порядке.