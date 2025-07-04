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12:35, 4 июля 2025Мир

Страна НАТО отказалась отправить войска на Украину

Премьер Румынии заявил, что страна не намерена отправлять войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Румыния не намерена отправлять свои войска для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Antena3 премьер-министр страны Илие Боложан.

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну. Ни прежде, ни сейчас. Мы не отправим на войну наших молодых людей и детей», — подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что Румыния, как и другие страны восточного фланга НАТО, должна увеличить военные расходы согласно решению, принятому на прошедшем саммите альянса.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в затратах будет учитываться в том числе финансирование военных поставок Украине и поддержка ее оборонной промышленности.

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