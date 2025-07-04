Страна НАТО отказалась отправить войска на Украину

Премьер Румынии заявил, что страна не намерена отправлять войска на Украину

Румыния не намерена отправлять свои войска для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил в интервью телеканалу Antena3 премьер-министр страны Илие Боложан.

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну. Ни прежде, ни сейчас. Мы не отправим на войну наших молодых людей и детей», — подчеркнул политик.

В то же время он отметил, что Румыния, как и другие страны восточного фланга НАТО, должна увеличить военные расходы согласно решению, принятому на прошедшем саммите альянса.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в затратах будет учитываться в том числе финансирование военных поставок Украине и поддержка ее оборонной промышленности.