Российские войска вступили в бой с элитным подразделением ГУР Украины

МО РФ: ВС России нанесли удар по отряду спецназа ГУР Украины «Химера»

Российские войска вступили в бой с элитным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Украины — отрядом спецназа «Химера». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, бой с «Химерой» завязался на сумском направлении. Удар по подразделению нанесли бойцы группировки войск «Север».

Суммарно за неделю на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 1360 бойцов и десятки единиц техники (5 танков, 17 бронемашин и 37 автомобилей).

Также в ходе брифинга в Минобороны раскрыли подробности удара гиперзвуковыми ракетами по объектам на Украине.