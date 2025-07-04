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12:34, 4 июля 2025Россия

Российские войска вступили в бой с элитным подразделением ГУР Украины

МО РФ: ВС России нанесли удар по отряду спецназа ГУР Украины «Химера»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска вступили в бой с элитным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Украины — отрядом спецназа «Химера». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, бой с «Химерой» завязался на сумском направлении. Удар по подразделению нанесли бойцы группировки войск «Север».

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Суммарно за неделю на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 1360 бойцов и десятки единиц техники (5 танков, 17 бронемашин и 37 автомобилей).

Также в ходе брифинга в Минобороны раскрыли подробности удара гиперзвуковыми ракетами по объектам на Украине.

ЖЗЛ
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