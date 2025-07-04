В Стерлитамаке юноша сыграл на диджейском пульте в автобусе

В российском городе появился «тусовочный» автобус. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Короче, Стерлитамак».

Двое юношей расположили аппаратуру внутри транспортного средства. Один из них сыграл на диджейском пульте во время поездки по Стерлитамаку. При этом в автобусе находились пассажиры разных возрастов, которые внимательно следили за движениями музыканта.

В октябре 2024 года российский диджей сыграла 85-минутный сет музыки на вершине горы. Девушка приняла участие в проекте Lokibeats — музыкально-туристического блога, который рассказывает о достопримечательностях Башкортостана.

