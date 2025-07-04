Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:39, 4 июля 2025Моя страна

В российском городе появился «тусовочный» автобус

В Стерлитамаке юноша сыграл на диджейском пульте в автобусе
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Короче, Стерлитамак»

В российском городе появился «тусовочный» автобус. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Короче, Стерлитамак».

Двое юношей расположили аппаратуру внутри транспортного средства. Один из них сыграл на диджейском пульте во время поездки по Стерлитамаку. При этом в автобусе находились пассажиры разных возрастов, которые внимательно следили за движениями музыканта.

В октябре 2024 года российский диджей сыграла 85-минутный сет музыки на вершине горы. Девушка приняла участие в проекте Lokibeats — музыкально-туристического блога, который рассказывает о достопримечательностях Башкортостана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-го класса

    OG Buda признали виновным в пропаганде наркотиков

    Путин заявил Трампу о продолжении СВО

    В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

    В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

    В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

    На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

    В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости