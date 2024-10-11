Российский диджей сыграла 85-минутный сет музыки на вершине горы

Диджей из Уфы Вита Самурай сыграла 85-минутный сет музыки на вершине горы Айгир

Диджей из Уфы Вита Самурай сыграла 85-минутный сет музыки на вершине горы Айгир. Об этом пишет телеканал UTV в своем Telegram.

Известно, что девушка приняла участие в проекта Lokibeats — музыкально-туристического блога, который рассказывает о достопримечательностях Башкортостана. По словам участницы ролика, ее музыкальный сет длился 85 минут и 12 секунд. При этом она призналась, что взобралась на гору сквозь страх высоты.

«В этот раз я играла любимый, добрый, эйфорический хаус, электронику. Мы вышли в четыре утра с базы и за 1,5 часа добрались до вершины. Затем, перелезая с обрыва на обрыв, без всякого снаряжения, забрались на скалу. Оттуда ребята перетащили пульт. Я при этом ужасно боюсь высоты, но я просто решилась на это. Мне показалось, что вся музыка шла через меня, и, даже несмотря на то, что я стояла на обрыве, дышала ровно и спокойно», — рассказала Самурай.

В июле почтовые марки с шестью знаменитыми военными композиторами появились в России. В их число вошли Василий Агапкин, Александр Александров, Марк Фрадкин, Валерий Халилов, Семен Чернецкий и Илья Шатров.