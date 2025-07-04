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12:37, 4 июля 2025Экономика

Вице-президент «Транснефти» отправил прощальные сообщения жене

РИА: Вице-президент «Транснефти» перед смертью писал прощальные сообщения жене
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Найденный в Москве вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов перед смертью писал прощальные сообщения жене. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Тело Бадалова нашли под окнами квартиры на Рублевском шоссе в пятницу, 4 июля. Топ-менеджеру было 62 года. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели Бадалова. Предварительной причиной смерти называют самоубийство.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — отмечает источник.

Тело топ-менеджера обнаружил охранник около шести утра. Немного позже на место случившегося приехала и жена вице-президента госкорпорации. Прибывшие на вызов медики констатировали у нее шок.

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре, он закончил Московский инженерно-физический институт. Проработав на разных должностях в нескольких компаниях, включая корпорацию «Атлантис комьюникейшнз», получил работу в «Транснефти» в 2021 году. Бадалов специализировался на сфере цифровой трансформации, информтехнологий и автоматизации производства.

Российский политолог Георгий Бовт назвал смерть Бадалова подозрительной — специалист подчеркнул, что любая смерть высокопоставленного чиновника или крупного предпринимателя вызывает невольные вопросы. В столь ранний час топ-менеджер вряд ли «занимался мытьем окон» или был в состоянии алкогольного опьянения, объяснил он.

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